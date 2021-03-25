BIS總裁呼籲監管虛擬貨幣　鱷王達利奧指比特幣將被列為非法

隨着虛擬貨幣討論熱度上升，國際清算銀行(BIS)總裁Agustin Carstens昨日(24日)警告，虛擬貨幣經常被用於躲避法律，應面臨更多的監管。

他表示，許多數碼硬幣被用於進行套利或刻意避開某些監管，尤其在某些網絡貨幣的許多應用中，缺乏打擊洗錢及金援恐怖主義的法律。

隨着投資者在疫情期間試圖多樣化持有資產，使比特幣及其他虛擬貨幣在去年出現巨大增長，比特幣好倉更將此視為「數碼黃金」，相信比特幣可作為經濟危機期間的抗通膨工具。

與此同時，虛擬貨幣也因牽涉非法活動而惡名昭彰，非實名制的性質更使犯罪行為難以追蹤。美國財政部長耶倫年初曾警告，政府需要削減虛擬貨幣的犯罪交易。

他認為，虛擬貨幣經常被用作「投機工具」，但不認為這會對央行及金融系統構成威脅。他又表示，看不到虛擬貨幣有任何優勢，並稱虛擬貨幣就作為一種交易方式而言，尚未達到任何進展，故他認為市場需致力進行監管，讓這些貨幣工具適得其用。

● 達利奧：比特幣或被各國政府宣布為非法

全球最大對沖基金橋水創辦人——達利奧(Ray Dalio)則表示，虛擬貨幣比特幣可能被各地政府宣布為不合法貨幣。他指出，美國政府曾於1934年宣布私人收藏黃金為非法行為，現時比特幣也有可能被各國宣布為不合法貨幣，因為政府不會希望比特幣分薄國家發行貨幣的專有地位。

他又認為，所有政府均期望壟斷貨幣供應，不希望其他投資產品分享其獨特地位。近日印度政府正在考慮禁止比特幣的政策，若政府宣布比特幣不合法，將令比特幣需求大幅萎縮。

比特幣今(25日)最新報52,154.6美元，跌2,234.1美元或4.11%。