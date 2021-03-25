股神巴菲特老貓燒鬚？去年減持銀行股　780億見財化水

巴郡(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett)去年大幅減持銀行股，但這些銀行股卻在近幾個月強勁反彈。外媒引述《巴隆周刊》(Barron’s)估計，巴菲特恐因此損失近100億美元(約780億港元)。

報道指出，巴郡去年出售摩根大通、高盛、PNC金融服務集團、M&T銀行的持股，並大幅縮減在富國銀行的長期持股。隨着銀行股近期氣氛回暖，巴菲特去年出售的銀行股便見財化水。

報道以摩根大通及富國銀行為例，巴郡原持有摩根大通近6,000萬股股票、富國銀行近3.45億股股票，在去年初的價值分別約為80億美元及180億美元。但摩根大通的持股倉位已在去年第二及三季沽清，當時是以每股不到100美元的價格出售，但如今摩根大通股價已漲到150美元左右。

去年次季，巴郡開始穩定減持富國銀行股票，截至去年底僅剩5,200萬股，在這期間富國銀行的平均股價約為26美元，但最近已漲至39美元。據悉，巴郡持有富國銀行股票已長達30年。

此外，去年4月在航空股處於低點時，巴菲特亦沽出近60億美元的航空股票，結果巴郡先前持有的4大航空股之後翻漲近1倍，可見股神投資也有失策時！

巴菲特掌管着巴郡近2,900億美元的股票投資組合，但去年並未利用市場動盪進行任何大筆收購，相反還沽出逾80億美元持股。

新投資方面，去年巴郡對威訊通訊投資近80億美元，對雪佛龍投資近50億美元，並買入3家製藥公司價值約20億美元的股票，價值約20億美元，但在這其中僅雪佛龍的投資錄得回報。此外，巴郡仍持有美國銀行逾10億股價值約380億美元股票，還持有美國合眾銀行及紐約梅隆銀行較小的股份，並長期持有美國運通價值近210億美元股份。