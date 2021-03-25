【高盛推介】騰訊股價觸底反彈 留意貼價購證
2021年03月25日 11:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(24日)跌約0.8%並於收市後公布業績，截至去年12月底止，營業額達4,820.64億元人民幣，按年升27.8%；純利達1,598.47億元人民幣，按年升71.3%。當中去年第4季收入達1,336.69億元人民幣，按年升26.4%；盈利達593.02億元人民幣，按年升174.8%。有券商及後發表報告，重申對騰訊「增持」評級，目標價820元。
騰訊周四(25日)早段低開約3.8%後隨即低見588.5港元，為近兩個半月低位，然而股價觸底後開始反彈。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約1.14億及3,310萬元，分別為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。淡倉方面，則見認沽證於周一及周二(22及23日)共錄得約330萬元資金流入後，周三獲少量資金沽出。熊證則見周三錄得約130萬元資金流入，並且集中在650元以下收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見騰訊於周三獲北水轉向沽出，錄得約5.56億元資金淨買出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購證(28368)，行使價669.38元，2021年5月18日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、高槓桿。
高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購證(28702)，行使價686.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿。
牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛證(67002)，收回價583.18元，行使價580.68元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
並可留意收回價稍遠一點的騰訊牛證(62682)，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，近36.5元收回距離牛證。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨騰訊沽證(21564)，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低街貨。
熊證方面的貼熊選擇可留意屬市場上500兌1熊證中，最貼價的騰訊熊證(52882)，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率18.9倍，市場上換股比率500兌1熊證中，最貼價。
並可留意收回價稍遠的新上市騰訊熊證(52899)，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，新上市。
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