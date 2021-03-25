【高盛推介】騰訊股價觸底反彈　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(24日)跌約0.8%並於收市後公布業績，截至去年12月底止，營業額達4,820.64億元人民幣，按年升27.8%；純利達1,598.47億元人民幣，按年升71.3%。當中去年第4季收入達1,336.69億元人民幣，按年升26.4%；盈利達593.02億元人民幣，按年升174.8%。有券商及後發表報告，重申對騰訊「增持」評級，目標價820元。

騰訊周四(25日)早段低開約3.8%後隨即低見588.5港元，為近兩個半月低位，然而股價觸底後開始反彈。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約1.14億及3,310萬元，分別為同期最多資金流入的認股證及牛熊證相關資產。淡倉方面，則見認沽證於周一及周二(22及23日)共錄得約330萬元資金流入後，周三獲少量資金沽出。熊證則見周三錄得約130萬元資金流入，並且集中在650元以下收回價的產品。進而觀察港股通資金流向，則見騰訊於周三獲北水轉向沽出，錄得約5.56億元資金淨買出。

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