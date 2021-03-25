【高盛推介】港交所逆市急升 留意窩輪牛熊證
2021年03月25日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國證券交易委員會(SEC)通過《外國公司問責法》的修正案，若外國公司不符合美國的審計標準會將被除牌。消息公布後，在美上市的中概股大跌。市場則預期會有更多股份回港上市。
香港交易所上周五(19日)起連跌4日，累計跌超過7%，當中周三(24日)收市跌約2.9%。周四(25日)早段低見421元的本年初至今低位後逆市反彈。有券商看好港交所長期的結構性增長，並重申對其「買入」評級，見標價575元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,220萬元。而認沽證於周三亦獲資金轉向，錄得約290萬元資金流入。牛熊證方面，則見周三牛證獲資金轉向流入。而周三流入熊證的資金則集中在470至475元的最貼價收回區域產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿港交所購證(21495)，行使價488.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、高槓桿。
價外選擇可留意年期約3個月的高槓桿港交所購證(14200)，行使價534.08元，2021年6月29日到期，實際槓桿10倍，價外、高槓桿。
牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的港交所牛證(50894)，收回價420.18元，行使價418.18元，換股比率500，槓桿比率13.6倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約3個月的低街貨港交所沽證(28962)，行使價419.8元，2021年7月6日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、低街貨。
高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨港交所沽證(22339)，行使價399.8元，2021年6月29日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、低街貨。
熊證方面可留意港交所熊證(64369)，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價熊中槓桿最高。
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