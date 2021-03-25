【高盛推介】港交所逆市急升　留意窩輪牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國證券交易委員會(SEC)通過《外國公司問責法》的修正案，若外國公司不符合美國的審計標準會將被除牌。消息公布後，在美上市的中概股大跌。市場則預期會有更多股份回港上市。

香港交易所上周五(19日)起連跌4日，累計跌超過7%，當中周三(24日)收市跌約2.9%。周四(25日)早段低見421元的本年初至今低位後逆市反彈。有券商看好港交所長期的結構性增長，並重申對其「買入」評級，見標價575元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,220萬元。而認沽證於周三亦獲資金轉向，錄得約290萬元資金流入。牛熊證方面，則見周三牛證獲資金轉向流入。而周三流入熊證的資金則集中在470至475元的最貼價收回區域產品。

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