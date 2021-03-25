【瑞通推介】騰訊小米績後齊跌　資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國證交會通過修正案，若外國公司不遵守美國審計標準，將被退市。道指隔晚蒸發逾360點升幅，收報32,420點，跌3點；納指低收2%。

恒指上日曾跌670點，至27,827點的逾兩個月低位，收報27,918點，跌579點或2%，4個交易日累跌1,487點或5.1%。周四(25日)早段曾跌逾400點，下試27,500點，其後跌幅大為收窄兼轉升。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(24日)淨流入逾2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.8億元，反映投資者繼續博大市反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股去年收入按年增長27.8%至4,820億元人民幣，純利按年升71%至1,598億元人民幣，末期息按年增加33%。管理層預計媒體廣告今年將持續回暖，遊戲行業逐步正常化，遊戲玩家數目及忠誠度有所提升，而金融科技業務重視合規營運及風險管控。騰訊周三收跌0.8%，報623.5元，跌幅小於大市。周四早段曾跌逾5%，一度跌穿590元，其後跌幅收窄至約1%，重返610元之上。周三有逾5.5億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，分別有逾4,700萬元和近120萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團去年業績好過預期，按非國際財務報告準則，集團去年經調整淨利潤增長12.8%，優於市場預期；若單計第4季，經調整淨利潤亦較市場預估的為佳。不過，受周三晚納指下跌及中概股急挫的拖累下，股價周四早段低開近5%，其後跌幅一度擴大至近9%，低見22.8元，此後重返24元樓上。

快手去年虧損擴大，儘管多間券商對快手維持正面看法，紛紛給予300元以上的目標價，快手周三依然顯著受壓，一度重挫逾13%，低見261.4元，收市仍維持12%跌幅，報265元，為上市以來最低收市價，沽空金額增至逾12億元，沽空比率27.5%。快手錄4連跌，累跌16.6%。周四早段再挫逾6%，跌破上市低位250元，低見248.2元，其後曾一度倒升。周三有逾2,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。

吉利汽車去年下半年盈利遜預期，被多間券商下調目標價，加上市場傳出吉汽科創板上市計劃可能遇阻，吉汽周三曾大成交暴挫13.8%，至19.44元，收市仍跌11.75%，報19.9元，兩日累跌17.6%。周四早段跌勢未止，低見18.9元，跌幅5%，其後跌不足1%。逾1,300萬元在周三淨流入其好倉，淡倉同日則有近190萬元淨流出。

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