內地滬深300指數已跌15%　幾時先見底？

新冠肺炎疫情去年初爆發，滬深300指數在1、2月下跌12%，惟當其後疫情蔓延全球，內地股市又因為疫情較快受控，且政府有更多刺激措施而率先反彈，至去年7月成為全球最熱的股市。然而今年進入後疫情時代，內地央行、政府監管政策的轉向，影響已逐步浮現，滬深300指數自2月所創下的13年高位滑落，至今已累跌逾15%。

外媒指出，內地有理由比其他主要經濟體更快回撤刺激措施，包括疫情控制較全面、當局去槓桿化運動、公民缺乏投資選擇等等，且大量債務威脅着金融體系的穩定。但緊縮政策的擔憂淹沒經濟復甦的樂觀情緒。報道引述Natwest Markets中國經濟學家Peiqian Liu表示，鑑於內地是疫情中「先進先出」的國家，其股市暴跌可能顯示出全球撤回刺激措施將面臨的挑戰。

部分國家已因通脹風險而被迫收緊，如巴西上周成為G20國首個提高利率的成員，土耳其、俄羅斯則緊隨其後，挪威也變得更加鷹派。美國聯儲局、歐洲央行則暫時堅持寬鬆政策，投資者雖從2月開始定價美國較高的經濟增長，納斯達克等指數出現技術性調整，但全球股指的下降速度都沒有中國快。

報道引述瑞士Lombard Odier銀行亞太區投資長Jean-Louis Nakamura表示，鑑於內地的宏觀政策趨緊，2月初已在A股獲利；瑞信集團(Credit Suisse)分析師本周更將中國股票的建議下調至相當於「沽出」，是該5周內第2次下調中國股票評級。