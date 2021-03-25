星展：趁調整薦買10港股　恒指上望33400點

港股周四(25日)早段再下試27,505點，星展銀行(香港)香港及中國內地股票策略師林子津相信，恒指短期在此水平整固，因為市場已經逐步消化美國債息上升、通脹預期升溫的消息，相信今次調整後，市場將專注於基本面表現，故目前的調整是買入時機。

他續稱，早前10年期美國債息攀升引發港股暴瀉，只是因為年初港股於「北水」帶動下急升至31,000點，美債息上升遂成為市場獲利回吐的借口。惟債息仍未重回2020年初水平，經濟仍處於復甦初期，他對債息並不太擔心，預計債息年底前升至2厘。他相信，之後經濟自疫情中恢復、通關後旅遊業的復甦才是戲肉，而整體復甦步入正軌，市場目光將回歸基本面。

他認為，港股估值仍相當合理，加上中港金融市場愈發融合，「北水」於港股佔比會提升，故整體估值可睇高一線。該行未來12月恒生指數目標價為33,400點。

至於因有較高估值而淪為拋售對象的新經濟股，他相信，板塊增長的基本面不變，而內地政府監管收緊的方向明確，也並非新消息，料新經濟股於這些框架下可維持增長，只是市場情緒未恢復。當市場消化近期債息帶來的波動後，目前是買入時機。

林指，市場存不確定性，預計資金持續於舊經濟板塊輪換，並轉炒估值更便宜的舊經濟股，惟倘投資者更進取，宜選風險溢價較高、股價尚未完全反映復甦的旅遊航空股。