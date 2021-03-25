商務部：RCEP生效後　中國出口近三成可實現零關稅待遇

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)所有成員國同意在年底前完成核准程序，目標在明年1月起生效。他表示，成員國本月10日召開了臨時聯合委員會會議，積極推動就關稅承諾表轉換、產品特定原產地規則轉版等技術問題展開磋商，確定於今年內完成有關磋商，另外，委員會亦會每兩個月召開一次會議。

王又表示，商務部與相關部門梳理了當中701條約束性義務，包括關稅減讓、海關程序簡化、投資負面清單承諾等領域，當中87%可以立即實施。RCEP生效後，中國出口近三成可實現零關稅待遇。

海關總署則表示，在實施關稅減讓方面，海關正在製定RCEP原產地管理辦法等三方面的技術準備，確保協定順利實施。據介紹，原產地規則是判定貨物能否享受關稅減讓的標準，海關正在製定RCEP原產地管理辦法，對享惠貨物的原產資格、申請享惠以及原產地證明等作出規定。

該署又指，除此之外，RCEP將首次大規模實施經核准出口商原產地自主聲明製度，也就是出口企業自主聲明原產地即可享受關稅減讓，不用向簽證機構申領證書。海關將對標國際最高標準，從企業資質和產品資格兩個維度，構建我國經核准出口商管理體系。該署已經起草完成了《海關經核准出口商管理辦法(徵求意見稿)》，正在通過海關總署網站面向社會公開徵求意見。