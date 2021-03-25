英特爾搶食晶圓代工「大餅」　三星將是大輸家？

英特爾(Intel)日前宣布將斥資200億美元(約1,560億港元)在美國建立兩座先進晶圓廠，並新設獨立的晶圓代工部門，要為其他公司製造晶片。市場解讀為要挑戰台積電及三星的晶圓代工業務。

據南韓媒體分析，即使英特爾建立晶圓廠，料不會很快為三星帶來大威脅，原因兩家公司在技術上存在巨大差距。不過長遠來看，英特爾搶奪晶圓代工市場，對三星的威脅要大於台積電，三星更可能會遭受沉重打擊，

根據市場調查機構TrendForce數據，在全球晶圓代工市場中，今年首季台積電市佔率預計為56%，三星以18%排名第二，緊隨其後的是聯電、格芯及中芯國際，市佔率介乎5%至7%。

報道指出，三星正計劃在德州斥資170億美元設立新晶圓廠，擴張其晶圓代工生產線，但迄今此打算已過去2個月，三星仍在與德州政府針對稅收優惠方案展開拉鋸戰。然而，英特爾在美國設廠將有強而有力的支持者，就是美國政府。總統拜登已發布行政命令，要求審視美國半導體供應鏈，為美國本土半導體供應提供支持。同時，台積電計劃斥資360億美元在美國亞利桑那州建6座晶圓廠。

分析指出，三星在全球晶圓代工市場中的市佔率預計將會減少。英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，公司將為移動設備生產各種晶片，確保亞馬遜、谷歌、微軟、高通、蘋果成為其客戶，而這些公司現在是三星的主要客戶。