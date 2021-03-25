曇花一現？華爾街SPAC熱潮急速降溫

特殊目的收購公司(SPAC)今年初掀起熱潮，升幅普遍超過30%，但許多透過SPAC借殼上市的公司，在3月出現拋售潮，市場對SPAC的熱情似乎正在減退。

外電引述市場平台數據統計，本周開始上市交易的15家SPAC公司中，有14家交易首日收市跌穿每股10美元的IPO價格。SPAC在被其他公司借殼上市之前，IPO價格通常都接近10美元。然而過去幾個月以來，因為投資者猜測SPAC可能會獲熱門公司借殼上市，使價格不斷被炒高。

據報，本月截至目前出現最大的SPAC首日升幅，出現在1日Supernova Partners Acquisition Co II Ltd的3.5%。相比1月時Altimeter Growth Corp 2的32.5%升幅，以及2月時CM Life Sciences II Inc的24.9%，升幅明顯放緩。

分析指，在投資者能以低於10美元的價格購買現有的SPAC股票的情況下，將不會選擇以10美元購買新的SPAC股票，而新上市股票的不穩定表現，也將放緩其他新股IPO的速度。另一方面，SPAC公布收購目標後，市場的反應也開始令投資者擔憂。據報，包括Thoma Bravo Advantage和Jaws Spitfire Acquisition Corp等公司，在確認收購目標後，股價都下跌。

杜邦資本管理(DuPont Capital)投資組合經理Harris Arch表示，這段期間看見許多的SPAC公司，但是SPAC在IPO階段的資金有限，並未擁有無限的資本。和過去幾周快速的增長相比，可以看見過去幾個月興起的熱潮和貪婪已迅速離開市場。