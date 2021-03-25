傳人行今日或4月6日進行普惠金融定向降準考核

內媒報道，由於近期地方債將迎來發行高峰、繳稅導致資金流出銀行體系，4月流動性可能呈現緊張的態勢，市場預計人行可能近期進行普惠金融定向降准考核，向市場投放長期流動性。

鑑於此前多數銀行已達到普惠金融定向降準標準的第二檔，進一步下調準備金率的銀行家數不多，因此預計今年普惠金融定向降準釋放的流動性並不多。

光大證券首席銀行業分析師王一峰預計，2021年普惠金融定向降準將於3月底或4月初落地，但釋放的資金規模相對有限，在500億至1,000億元人民幣(下同)之間。

人行自2018年起進行普惠金融定向降準年度考核。所謂普惠金融定向降準，是指人行為支持金融機構發展普惠金融業務而對符合考核標準的商業銀行實行的準備金優惠政策，隸屬於「三檔兩優」準備金制度框架。

回顧人行於2018年1月25日首度開展普惠金融定向降准考核，釋放流動性3,000億元；2019年則是1月25日考核，釋放流動性2,500億元。2020年則是3月16日考核。

事實上，歷年普惠金融動態考核落地時間基本與某旬繳準期重合。現行準備金管理體制下，繳準時間為每月5、15及25日，遇假日順延。據此推測，今年可能進行考核的最近的兩個時間為3月25日及4月6日。