破天荒合作！阿里淘寶確認進駐微信小程序

騰訊旗下的即時通訊軟件及阿里的淘寶、天貓等電商平台存在明顯壁壘，目前微信用戶無法透過分享連接導流到阿里系電商，阿里的電商平台也無法使用微信支付作支付。

隨着阿里特價版小程序進駐微信小程序，這意味阿里電商可打通逾10億的微信用戶，微信支付也可以拓展使用場景。

事實上，騰訊與阿里破天荒合作，與監管機構銳意整頓內地互聯網產業壟斷不無關係。分析指出，中國的反壟斷機構已將監管互聯網公司作為其首要任務之一，從聯手排擠規模較小的競爭對手，到強制達成排他性安排和掠奪性定價等壟斷行為，都在打擊範圍內。

雖然阿里巴巴植根於網絡購物，而騰訊的主要業務是社交媒體和遊戲，但兩家公司多年來一直在侵蝕對方的領地。2017年，微信允許沃爾瑪等品牌通過其小程序銷售商品，由此涉足電商業務，通過小程序產生的總交易金額去年達到2,400億美元。阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶也與微信支付展開正面競爭，這兩項服務在中國網上支付市場上所佔的佔有率超過90%。