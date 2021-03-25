旭輝控股今年合約銷售目標上調14% 至2650億人民幣

他指出，如果(永升)被人惡意沽空，股價偏離價值太多，大股東一定會出手增持，維護小股東利益。就永升目前股價表現而言，仍未超出內部的標準。

旭輝今年合約銷售目標為2,650億元人民幣(下同)，較去年銷售額2,310億元按年調升14.71%；今年可推售貨值4,000億元，當中86%位處一二線城市。

去年底集團淨負債率64%，現金短債比為2.7倍，但剔除預收款後的資產負債率為72.5%，超出官方要求的70%，會儘快符合「三道紅線」的要求。

林中直言，「三道紅線」框架下，房企需要去槓桿，「未來只有千里馬，不可能出現黑馬」。房企往後要由外延增長轉向內涵增長模式，即透過提升經營效率來獲取利潤，但單靠招拍掛不夠，需要培育自己的商業IP、舊改能力及投資精準等，才能提升綜合毛利。

管理層指出，去年至今，在北京、成都及南昌等獲取12幅商業綜合體用地，貢獻可售貨值超465億元；目前已儲備商業綜合體30餘座，總建面超過237萬平方米，目標未來3年實現租金50%複合增長。