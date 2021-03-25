嘉里物流：物流業無法今年內回復「疫前常態」

他認為，若要物流市場全面恢復常態，首先要客運開放，採購及生產回復正軌，物流業才有望回到疫前，但仍需在環球供應鏈恢復正常後數個月至一到兩年去理順，才能回復正常。

執行董事張炳銓透露，去年空運運費的高低位差距可達10倍，而海運運費則有3至5倍，預期4月份運費仍然高企，而新簽合約價格較年升至少1倍。

首席財務主管鄭志偉指出，由於物流業出現多干擾，令客戶更着重供應商的信用及應變能力，例如考慮當部分海運出現阻礙，會否有頂替方案等。

馬榮楷又指，公司於以往幾個月，積極參與新冠肺炎疫苗運送，主要負責由中國空運至中東、南美洲、亞洲等地，惟業務佔比不大，相信對國際貨運業務不會有太大影響。不過，由於基數低，所以增長將非常大。

嘉里物流去年毛利率下跌，鄭志偉解釋，毛利率較低的國際貨運業務分部溢利佔比上升，是導致整體毛利率下跌的主要原因。國際貨運業務毛利率2.5%，低於貨倉等業務。

至於公司與順豐控股的合作計劃，他指出，日後將維持順豐及嘉里兩個品牌。兩企的業務重疊少，順豐是內地非常完善的快遞公司，嘉里物流則主要負責合約物流及國際貨運，兩者在內地市場競爭非常有限。雖然部分情況下會服務同一個客戶，但中國市場龐大，能容納兩個不同的物流品牌。同時重申，是次向順豐出售的業務，並不包括台灣業務。另外，公司未有進一步出售資產計劃。

被問到日前一艘貨櫃箱船在蘇彝士運河，癱瘓航道的影響。他指出，這將影響傳統亞洲至歐洲運送，但相信能在短期內解決，對行業的問題不大。