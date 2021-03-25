日圓跌穿109關 油價挫逾1%
2021年03月25日 16:20
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美匯指數報92.67；港匯見7.7690；離岸人民幣(CNH)報6.5349；美元兌日圓升越109關，報109.05；歐元企1.1806；英鎊報1.3679。金價升至每安士1,732美元。油價跌逾1%，布油報63.7美元，紐油報60.34美元。道指期貨升37點。歐股普遍向下，跌幅介乎0.18至0.4%。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第四季國內生產總值(GDP)
●港股好淡角力，受科網股拖累，恒生指數收報27,899點，跌18點。科技指數曾瀉近5%，收報7,944點，跌96點或1.2%。主板成交2,004億港元。在港第二上市的百度，股價承接美國的跌勢，收市瀉9.6%。https://bit.ly/3vUjk5Y
-星展：趁調整薦買10港股，恒指上望33,400點。
●滬綜指收市跌3點，外資淨買入逾27億人民幣。https://bit.ly/3coM5Ad
●股神巴菲特老貓燒鬚？去年減持銀行股，780億見財化水。
●BIS總裁呼籲監管虛擬貨幣，鱷王達利奧指比特幣將被列為非法。
●阿根廷副總統一句「無錢」，IMF恐承受3,510億元壞帳。
●美債孳息率上升，亞銀總裁指亞洲須警惕貨幣及債務危機。
●美財政部已派發1.2億筆刺激計劃款項，涉2.5萬億。
●女股神Cathie Wood：通脹情況僅屬短暫現象。
●傳螞蟻集團擬上調支付寶手續費分成以提升估值。
●傳內地監管機構擬設大數據合資公司，實現信息共享監管。
●中汽協：3月上中旬11間汽車生產完成126.7萬輛。
●傳人行今日或4月6日進行普惠金融定向降準考核。
●打工仔注意！3月強積金人均僅賺1,800元，次季應該點部署？