李寶安：TVB未來非廣告收入肯定會超過廣告收入

電視廣播(00511，TVB)去年香港電視廣播分部的廣告收入按年跌約54%，但行政總裁李寶安對傳媒表示，集團對今年廣告的恢復情況有信心，原因是疫苗普及使用，旅遊氣泡協議有望增多，並且今年有機會舉辦奧運等國際盛事，都可望推高企業對推廣的需求。

他透露，今年公司第1季廣告收入情況與去年第4季相若，較去年同期更有很明顯的增幅。當中又以大企業的廣告需求回復較強。不過公司的廣告收費暫時仍維持在相對低的周期，但相信未來會一年較一年好。

他續指，公司的12年免費電視牌照，今年將會作中期檢討，屆時會跟監管當局商討，冀能放寬賣廣告的時間。

去年公司的大台網和電子商貿業務錄得盈利5,258.6萬元，按年增長約20%。李估計，隨着集團的電視購物平台Big Big Shop，TVB Anywhere等網絡非廣告收入日漸成熟，肯定未來公司的非廣告收入佔比會大於廣告收入。未來電子商貿平台myTV Shop會整合至Big Big Shop之內。

至於公司在2018年因投資星美債券出現違約，需要在2018至2019年作出大幅撇帳，李氏解釋，當年公司因計劃回購股份發行了5億美元債券，在回購動作執行前，公司購買其他債券作對沖，在利率上有正回報。可是他表示，金融投資並非公司主業，並且公司回購股份，需受廣播條例所規限，故目前沒有再回購股份的計劃。在手上其他債券到期後會逐步減少相關投資。

雖然公司集團去年的EBITDA錄得正數，惟沒有派發年度股息，主席許濤表示，公司的長期派息政策不變，未來將視乎發展需要而決定將現金留在公司或派發予股東。

許又透露，公司未來的發展重點之一是內地市場，包括與內地網絡平台合作同步發行公司的新劇集，或非同步在內地播放庫存劇集。認為內地市場潛力大，發展方向除了劇集製作，做合作劇集之外，亦會使用藝員的知名度，進行直播或網絡平台帶貨等。