【產經直播】港股市底變弱 撈貨要審慎？
2021年03月25日 16:35
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港股周四(25日)反覆偏軟，低開290點後，最多挫413點，其後又一度倒升113點，收市報27,899點，跌18點；恒指連跌5日累跌逾1,500點，市底變弱，依家入市要睇定啲？
重磅科技股又捱沽，美國證交會重提落實推出海外公司除牌機制，消息對邊類科技股最傷？相反，市場憧憬美國一旦推除牌機制，港交所(00388)有望進一步受惠中概股回歸，股價又有新動力？
另外，中國移動(00941)去年賺1,078.43億人民幣，按年增長1.13%，派末期息1.76港元，按年增加2.15%，連同中期息，全年派3.29港元，按年增1.23%。股份雖然增派息，但股價績後仍然要跌逾2%，市場對業績係咪好失望？另外，瑞聲科技(02018)亦都放榜，受疫情影響，去年全年少賺15.07億元，按年下跌32.2%，但集團稱光學業務按年增長52.7%，並擬分拆上市，瑞聲呢份業績點拆解？
內地報章批評多個國際品牌與新疆棉花「割席」，體育用品股走勢分化，申洲國際(02313)、滔搏(06110)急挫，相反本土品牌受追捧，績後的安踏(02020)、李寧(02331)、特步國際(01368)大升，體育用品股可借消息短炒一轉？
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