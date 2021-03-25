中海油：國際油價在50至60多美元是合理範圍

首席執行官徐可強表示，去年基於油價波動，該公司調整位於加拿大、北美的油氣出產量，分別按年減少21.31%及3.84%。今年目標油產量為5.45至5.55億桶油當量，年內將有19個新項目投產，而去年透過風險勘探，發現「惠州26-6」中型油氣田，儲量達5,000萬噸，相信能帶動周邊油氣田勘探，下一步將加大勘探力度。

他又指，公司希望進行新能源轉型，而首個風力發電項目已於去年投入運作，第二個海上風電項目已取得經營權，目前正進行前期設計。另外，未來幾年將增加在風力發電的投資，資本開支由由現時每年3%至5%佔比，增至5%以上。

該公司的美國預託證券(ADR)被紐約證券交易所除牌，汪氏指，公司對美國相關政府機構單方行動感到震驚及失望，並堅持反對有關舉動。為保護公司及股東合法權益，已向紐約證交所提出覆核。