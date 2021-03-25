恒大汽車︰造車項目投入474億人幣　堅持自主研發

潘大榮表示，公司在收購核心技術、研發等方面的累計開支為249億元；在工廠建設、設備及零部件採購方面的累計開支為225億元。他表示，未來將持續投入推，力爭到2025年實現年產銷超100萬輛，2035年實現年產銷超500萬輛的目標。

董事長肖恩表示，恒大汽車訂立了多個目標，包括成為全球最大規模的電動車廠，而且品質必須是世界一流。雖然目前公司旗下的多款「恒馳」系列新能源車尚未正式開售，惟他指出，將會按照市場狀況及產品定價。

公司亦發布了車載全息投影AI助理「小馳」，全球研究總院常務副總裁兼整車技術研究院院長方馳表示，用戶僅需一句指令，即可隨時隨地完成遠程購物、車家互聯等全場景連接。當用戶在駕駛過程中出現疲勞狀態時，「小馳」還能立刻發覺，及時通過氛圍燈閃爍、方向盤震動、自動香氛和調節溫度來提醒用戶。

他續聲稱，恒馳將汽車拓展至多個場境及領域，可作為移動會議室，實現遠程辦公；也可作為線上辦公室；也可以透過體溫檢測等技術，及時進行醫療診斷。