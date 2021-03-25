佳兆業擬「七供一」購大股東北京資產及降負債

管理層指，供股主要有兩方面考慮，包括可以提升整體股本，有利改善「三道紅線」的情況，進一步降低負債。而供股集資所得將會用於收購及日常營運，認為是共贏方案，有信心往後「以更優秀的業績，回報投資者」。

根據公告，佳兆業董事會周四已批准公司可能進行供股的計劃，公司目前正在考慮條款，暫時預期每7股舊股，將會發行不多於1股供股股份，而公司的已發行股份總數預期將會增不超過50%。認購價將參考市場價個釐定，當中會考慮公司股份於宣布供股前的一段時間的平均收市價。理論攤薄影響將低於25%。

至於佳兆業有意收購的北京房地產項目，賣方的三家公司由主席郭英成持有並擔任此宗交易的擔保人。

該項目位於北京市朝陽區西大望路與建國路交匯東南角耀輝國際城，項目涵蓋約26,812平方米的建設用地面積，該等物業涵蓋約201,601平方米的總建築面積。該等物業包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。

公司認為，收購事項對集團在北京的擴充具有重大戰略意義，與其近期在上海、廣州及深圳等一線城市的發展一致，符合其整體業務策略。另佳兆業將召開股東特別大會尋求獨立股東批准。