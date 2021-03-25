中石油力求發展成綜合能源企業　未來着眼天然氣

期內營業收入1.93萬億元，較2019年減少23.16%。中石油總裁黃永章稱，去年除了經歷疫情之外，國際油價一度斷崖式下跌，加上成品油產量過剩，對該企的業績造成負面影響。當中，因原油儲量與油價掛鈎，去年油價下跌導致其原油儲量減少28.2%。

上周內地政府提出「碳中和」、「碳達峰」等環保低碳概念，主營石油此一化石能源業務的中石油一再強調將會向綜合能源企業進發。黃永章稱，看好天然氣業務，認為國策之下，天然氣需求今年將大幅增長。

董事長戴厚良亦表示，綠色低碳轉型是大勢所趨，未來會重點發展較潔淨低碳的天然氣，冀至2025年，該企的天然氣產量佔比將達55%，領先同業。該企稱，內地天然氣產量增加近一成，銷售則下降4%。

同時，中石油亦將着眼於新能源技術創新上，包括風能、光能、地熱及氫能等，以達致減排目標。

中石油同時公布，總裁段良偉已經辭任, 並調任為非執行董事，非執行董事黃永章任命為執行董事兼總裁，即日生效。