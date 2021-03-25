富力地產料明年底滿足「三條紅線」監管指標

對於內地的債務監測指標(三條紅線)，集團管理層指出，預料最快今年9月底前將1至2條紅線消滅，明年底前「3條紅線」將全部達標。他指出，若價錢合適，公司將繼續出售資產，包括現有投資物業、商場、寫字樓、酒店，以及部分開發項目的股權，截至2020年底，集團的庫存現貨為600億元人民幣(下同)，未來會積極變現，以符合有關指標。

董事長助理陳志濠指，公司透過出售非核心資產、改善利息成本等，淨負債比率由2019年末的199%減少至去年末的130%，未來仍會繼續還債，優先處理高息債及短債，有信心今年淨負債率可降至100%以內。

集團預計，今年可售資源為2,700億元人民幣，全年銷售目標為1,500億元，上、下半年銷售目標分別為600億元及900億元。李思廉指，今年初銷售表現向好，前2個月協議銷售毛利率為30至35%，有信心在年內保持勢頭，並預期全年毛利率維持在約30%的水平。