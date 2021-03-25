余偉文視金管局為終身職業　勉後輩裝備自己

香港金融管理局總裁余偉文接受《中大校友》專訪時表示，對於是否終生在金管局工作，他曾經猶豫。由於自己從未想過職場生涯如何走下去，在金管局工作數年後便到海外留學，最後仍決定返回金管局，並視之為終身職業。

余偉文罕有講及自己成為金管局總裁的歷程，原來他出身基層家庭，在7兄弟姐妹中排最小，有兄姐擔起家計才有機會入讀大學。當年他獲中文大學生物化學系取錄，其後想由生化系轉讀醫科，恰巧當時生化系轉讀醫科的政策改變，未能成功讀醫。立下轉系決定後，曾考慮社工系，惟自己性格內向，加上現實考慮，最後入讀企管系。

余氏畢業後首份工作是在英資銀行當見習經理，由於希望趁年輕多拼搏，隨後入職政務主任(AO)，1991年輪調到外匯管理局工作。他坦言，當時對金融可謂零認識，唯有兼讀經濟學碩士課程裝備自己。1993年金管局成立，他便是其中一名創局成員。

他寄語有興趣從事金融業的後輩，必需對有關工作感興趣。現時金融行業已擴闊至金融科技、大數據、綠色金融等新興範疇，入行前需好好裝備自己，還要以同理心與人溝通互動，非單單從自己角度出發。