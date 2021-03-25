瑞聲科技：聲學產品受累全球晶片短缺　冀新模組提升盈利

首席財務官郭丹指，受全球晶片短缺影響，安卓手機出貨量有所減少，使公司的聲學產品出貨量亦下跌。而今年計劃推出的「小腔體揚聲器」模組，將有助完善成本結構，提升聲學業務盈利水平及出貨佔比。

她指出，公司有持續關注原材料市場，晶片短缺對客戶(手機製造商)方面的影響較大，瑞聲會與客戶溝通，並根據情況來調節公司的產量。

黃美娟提及，公司首個WLG玻塑混合鏡頭項目在今年首季已出貨，位於重慶的新工廠去年已竣工，而位於捷克的工廠則預期在年內完工，相信有助推進該鏡頭量產並提升產能利用率，又認為產品未來有更大規模應用。她續指，WLG鏡頭的玻璃晶片相對塑膠鏡頭，在溫度穩定性及安全性方面更具優勢，未來有望進入車載鏡頭領域。

郭丹補充，WLG鏡頭的定價會考慮客戶需求，相比提升售價，提升市佔率才是集團的目標。她亦料，塑膠鏡頭業務市佔率將持續提升，對集團自身的競爭力具信心。

郭氏表示，去年資本開支約51億元人民幣，光學業務產線等大部分投資去年已經完成布局，預計今年資本開支將回落10%至15%，料聲學及傳動馬達業務亦只會有小量資本開支投入。她又指，集團分拆光學業務在A股上市正有序進行，目前未有更新，適時將再作公布。