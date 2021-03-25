為求心頭好　內地買家豪付逾3500萬元辣稅入市

豪宅買家對新盤特色戶及大宅情有獨鍾，積極追捧各區一手項目，個別來自內地等買家，更不惜豪付樓價30%辣稅入市，即使稅款高達數千萬元亦無阻其入市意欲。

●西南九龍維港滙I天池屋售出 買家須付逾3500萬辣稅

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，項目至今已累售251伙，套現約33.8億元。美聯住宅部行政總裁布少明指出，公司促成1座頂層A室連泳池特色戶，買家以公司名義購入，料屬內地資金，購入作自住用途，須付30%辣稅，金額逾3,500萬元，現正考慮增購單位。公司向項目四房買家贈送空氣淨化機，每部價值1.88萬元，名額共10個。

●富豪‧山峯四房分層戶3359萬元售出

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式售出第7座2樓B單位，屬四房兩套間隔，實用面積1,623方呎，成交價3,359.6萬元，包括1個住宅車位，呎價約2.07萬元， 成交期為720日。該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目2月下旬起至今暫錄11宗成交，套現超過6.2億元。

●3月一手銷量已突破千伙水平

美聯表示，綜合一手銷售資訊網資料，3月首24日新盤銷量已突破1,000伙，連續3個月超越千宗水平。若以首季累計，截至3月24日的銷售量合共錄得3,685伙，比起去年同期的2,311伙上升約59.5%。

●明翹匯高層三房大戶成交價逾1051萬元

換樓買家積極入市，佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，近日銷情加快，剛再錄得高層三房連套房大戶成交，單位為1座30樓D室，實用面積586方呎，成交價1,051.3萬元，呎價17,940元。

●愉景灣意堤單日沽4伙 套逾六千萬元

香港興業國際（00480）的愉景灣意堤，單日連沽4伙，套現6,026.9萬元。該批單位包括5座8、9、10樓A室及11樓B室，每戶售價介乎824.8萬至1,758.9萬元。