二手交投加快　東涌東堤灣畔放盤一天即沽

二手盤快速獲承接，東涌東堤灣畔兩房鎖匙盤，放盤僅一天，減價12萬元，即售788萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣御景軒中層C室兩房戶，實用面積約368方呎，獲外區上車客斥668萬元承接，實用呎價約18,152元，原業主於2008年2月以約296元購入，轉售帳面獲利約372萬元。

●西灣河鯉景灣逸榮閣低層H室，實用面積799方呎，套三房間隔，享全海景，放盤1個多星期，以1,478萬元易手，實用呎價約18,498元。

●北角海峰園崇峰閣中層B室，實用面積約623方呎，兩房間隔，開價約1,210萬元，議價後以約1,178萬元成交，呎價約18,909元，新買家為長線投資客，入市計劃作收租之用。

●北角和富中心4座低層C室，實用面積703方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以約1,190萬元承接，實用呎價16,927元，，原業主於2014年9月購入上址自住，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利370萬元。

●北角賽西湖大廈1座中層B室，實用面積1,105方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約2,800萬元承接，實用呎價25,339元，原業主於2006年8月以925萬元購入，持貨逾14年，單位期內升值達2倍。

●跑馬山樂陶苑D座中層14室，實用面積1,116方呎，套三房間隔，以2,800萬元易手，實用呎價25,090元，新買家屬於用家，原業主於1990年以274萬元買入單位，持貨31年單位升值9.2倍。

●灣仔雙喜樓中層C室，實用面積220方呎，兩房間隔，以520萬元易手，實用呎價23,636元，原業主於2011年7月以345萬元買入單位，持貨10年帳面獲利175萬元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺3月份暫錄約11宗買賣，包括8座高層E室，實用面積約468方呎，以約920萬元放盤約兩個月，外區首置客無睇樓情況下，獲減約60萬元，以約860萬元購入，實用呎價約18,376元。

●長沙灣美居中心3月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價16,678元，其中7座頂層兩房單位，實用面積281方呎，最初開價470萬元，現降價15萬元，以455萬元易手，實用呎價16,192元，由於樓層無直達升降機，故做價較低。

●西南九龍南昌一號高層A室，四房間隔，望海景，實用面積約594方呎，以約25,800元放盤半年，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價800元，以25,000元租出，實用呎租約42.1元，新租客為區內家庭客。

●九龍塘碧麗閣D座高層1室，實用面積689方呎，三房間隔，以1,178萬元連車位成交，實用呎價約17,097元，原業主持貨近17年，帳面獲利914萬元離場。

●鑽石山夾屋悅庭軒2座高層C室，實用面積454方呎，兩房間隔，原先開價820萬元，放盤兩星期，累減30萬元或3.7%，已補價自由市場以790萬元沽出，實用呎價17,401元。

●九龍灣德福花園P座低層1室，實用面積556方呎，兩房間隔，吸引年輕客承接上車，單位原先叫價750萬元，經商議後調減25萬元，減幅約3.3%，實用呎價約13,040元。

●牛頭角得寶花園F座低層6室一房戶，以488萬元放售，獲一位父親以477.5萬元承接，送贈予女兒上車，以實用面積282方呎計，實用呎價16,933元，屋苑現時有約55個放盤，叫價由450萬元起。

●將軍澳南豐廣場3月暫錄13宗買賣，其中5座低層E室，實用面積454方呎，兩房間隔，望園景，吸引外區上車客承接，成交價約720萬元，折合實用呎價約15,859元。

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新界區

●東涌東堤灣畔2座高層H室，實用面積544方呎，兩房間隔，享山景，屬匙盤，外區上車客一睇即中，立即議價入市，放盤僅一天，減價12萬元，迅速以788萬元沽出，實用呎價14,485元。

●青衣區3月錄逾90宗成交，已超上月全月，夾屋宏福花園1座高層G室成交，實用面積550方呎，兩房間隔，本月初放盤，已補價自由市場叫價850萬元，放盤僅半個月，減價17萬元或2%，以833萬元成交，實用呎價15,145元。

●荃灣海之戀．愛炫美3A座高層A室，實用面積約1,162方呎，套四房連工人套房間隔，望海景，放盤約半年，原叫價3,100萬元，經議價後減價350萬元或約11.3%，至日前以2,750萬元沽出，實用呎價約23,666元，原業主於2017年11月，以約2,510.2萬元購入，持貨至今3年轉手帳面獲利約239.8萬元，物業升值約10%。

●荃灣愉景新城11座中層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，放盤約兩個星期，原先叫價800萬元，經議價後減價21萬元或約2.6%，日前以779萬元獲用家承接，實用呎價約15,801元，項目本月至今累錄約13宗二手買賣。

●荃灣中心3月錄約21宗買賣，較上月全月12宗升約80%，屋苑蘇州樓低層A室，實用面積324方呎，原則一房間隔，可間兩房，叫價415萬元，議價後以408萬元成交，實用呎價12,593元，新買家為外區上車客，覓盤已一段時間，怕被他人截糊，所以睇樓兩日火速拍板承接。

●屯門居屋富健花園2座低層C室，實用面積592方呎，三房間隔，日前獲區內綠表客垂青，而且原業主打算賣出單位後會搬到外區，所以有較大議價空間，即時減價10萬元，於未補價第二市場以370萬元沽出，實用呎價6,250元。

●屯門時代廣場C座高層6室，實用面積272方呎，一房一廳間隔，日前獲一名區內投資客以460萬元購入，實用呎價16,912元，以現時市值月租約為9,500元計，租金回報率達2.5厘。

●上水居屋旭埔苑C座高層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，日前終以未補價第二市場以333萬元沽出，實用呎價約6,099元，原業主於1983年1月以約13.09萬元購入，持貨至今約38年，現轉手帳面獲利約319.91萬元，物業升值約24倍。

●粉嶺花都廣場3月暫錄約12宗買賣，其中8座中層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，開價約546萬元，議價後以534萬元獲承接，實用呎價13,622元。

●粉嶺帝庭軒3月暫錄約4宗買賣，最新錄得1座高層B室，實用面積468方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以630萬元獲承接，實用呎價13,462元，原業主則於2009年以166萬元購入上址，持貨12年帳面獲利464萬元，單位升值約2.8倍。

●沙田第一城23座中層G室，實用面積約327方呎，上車客考慮不久即決定承接，雙方議價後終以560萬元成交，實用呎價約17,125元，原業主於2013年6月以約330萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約230萬元。

●馬鞍山曉峯灣畔5座中層D室，實用面積約653方呎，套三房間隔，望海景，近日以950萬元成交，實用呎價約14,548元，項目灣畔3月至今累錄約5宗買賣。