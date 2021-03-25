鮑威爾「鷹派轉身」道指插300點　港股夜期低水161點

聯儲局主席鮑威爾「華麗轉身」，稱隨着美國經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少債券購買，加上美國去年4季度GDP終值意外上修定，市場恐怕聯儲收水要比預期來得快，美股早段反覆後再度探底，道指報報32,108點，插311點或0.96%；標指報3,857點，跌31點或0.8%；納指報12,809點，跌152點或1.18%。

港股期指夜市報27,739點，跌117點，低水161點。

鮑威爾「轉鷹」後，市場人士估計，這意味當局可能即將從寬鬆政策轉為鷹派，明年加息機會提高，而4月底利率會議變得極具關鍵，9月宣布收水的可能性很高。

反觀周四美國國債孳息率繼續走低，基準的10年期國債債息下降0.4個基點，降至1.61厘，較上周最高點下降約15個基點。但由於許多投資者對通貨膨脹率的擔憂依然存在，對比年初，國債債息已經大幅上漲。

數據方面，美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計，按季增長向上修訂為4.3%，高於初步估計和市場預期的4.1%，相比去年第3季的增長33.4%則放緩。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數減少9.7萬人，至68.4萬人，為近1年來最少，並少過市場預期的73萬人；前周止持續申領人數減少26.4萬人，至387萬人，少過市場預期的404.3萬人，反映疫苗接種推展及限制措施放鬆下，就業市場見改善。

【21:30】憂慮中美關係更趨緊張，美股周四(25日)早段續軟，道指跌169點，至32,251點；標指跌20點，至3,869點；以科技股為主的納指跌124點，至12,837點。

聯儲局主席鮑威爾周四接受外媒訪問時提到，經濟復甦速度較預期快，可容許當局於某個時間減少對經濟的支持，但過程將非常循序漸進，及高度透明，言論引起市場對聯儲局收水的揣測。

面臨中國消費者杯葛的運動用品生產商Nike股價挫4.1%至127.59美元。

包括Facebook(Fb)和Twitter在內的科企舵手參與聽證會，就極端主義和虛假訊息作證前，Fb股價跌0.1%至281.76美元；Twitter亦跌3.4%至59.95美元。

對經濟敏感的銀行股亦受壓，摩根大通、高盛和花旗股價分別跌0.1%、0.7%和0.3%；波音公司亦挫1.4%至235.78美元。

不過，瑞銀全球財富管理英國投資總監西蒙斯認為，全球股市仍有5%至10%上漲空間，看好新興市場，特別是亞洲股中國市場，以及金融股、能源股和小型股。她又提到，過去25年10年期美債孳息曾於10個時期升超過1厘，這些時期的全球股市表現皆平穩或上升。