震驚！一艘船牽動全球石油、銅到衛生紙「蝴蝶效應」

外國傳媒報道，長榮海運超大型貨輪長賜輪仍卡在蘇彝士運河動彈不得，導致上百艘貨櫃輪等候通過，正努力化解困境的企業形容這艘貨輪就像「一條擱淺的巨鯨」。

Lloyd's List估算，這宗「塞船」事件導致每天價值約96億美元的航運被卡住。Lloyd坦承只是「粗略計算」，該公司料目前有165艘貨輪等候行經運河，有外媒數據則顯示有約185艘。

這條航道是全球石油海運的要道，估計約10%的海運石油貿易都會經過。Vortexa資深海運分析師Arthur Richier指出，初步的情報顯示有10艘共載運1,300萬桶原油的油輪，可能受到這事件影響，另外還有9艘滿載乾淨石油產品與生質柴油的船隻也在等候通過。

顧問機構Wood Mackenzie指出，若運河持續卡住，可能導致亞洲能從歐洲/地中海取得的石油腦與燃油減少，可能支撐亞洲產品價格。

另據外媒資訊，目前卡在運河的船隻中，包括40艘散裝貨船、35艘貨櫃輪、32艘一般貨物貨船、17艘油輪、17艘化學/產品載運船、15艘產品載運船、10艘液化丙烷氣載運船(LPG Tanker)、8艘活體動物載運船、6艘原油/石油產品載運船、4艘液化天然氣(LNG)載運船，以及一艘水載運船。

研究機構MySteel指出，運河「塞船」時間若拉長，可能導致中國的銅礦工應問題更加惡化，就算問題在幾天內解決，船隻通行作業也可能導致從西方國家運往中國的銅礦出貨延後一個月。根據MySteel，中國去年從墨西哥進口47.4萬噸的銅精礦、從比利時進口5.5萬噸陽極銅球等。

由於運河也是全球LNG海運要道，分析師指出，若這事件在一兩天內解決，對LNG市場的影響不大，隨着北半球天氣回暖，歐洲與亞洲的取暖需求銳減，不致造成LNG現貨價格急漲，但若繼續拉長，可能衝擊LNG市場，因為運輸船須行駛更長的航程。從中東運往歐洲的LNG，近20%都會經過蘇彝士運河。

全球最大木漿製造商巴西Suzano也警告全球貨輪塞船，可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料。Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。Suzano行政總裁Walter Schalka表示，隨着貨櫃船需求激增，吃緊的情況已開始外溢至影響散裝船，並且可能導致Suzano的出貨延後。

他擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，只會愈來愈嚴重。如果木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。