不再叱咤！美國工業巨擘旗下GE金融王國瓦解

美國褪色工業巨人通用電氣(GE)最近宣布把旗下飛機租賃公司Gecas出售予全球最大同業AerCap，涉資逾300億美元(約2,340億港元)，交易除打造新的行業巨頭外，同時意味着叱咤一時的金融王國─通用金融(GE Capital)正式宣布瓦解。

通用金融成立於20世紀上旬，原本目的是為購買GE家用電器的消費者提供融資，之後逐步發展成為美國最大非銀行金融機構，資產曾超過6,000億美元，媲美摩根大通及其他華爾街大行。通用金融亦與其他大行爭奪最出色的工商管理碩士，招攬頂級銀行家加盟。

有別於一般銀行依賴銀行存款獲得資金放貸，通用金融過去憑藉母公司GE最高的「AAA」信貸評級而取得低廉成本的資金，提供各式各樣的金融產品，包括在波蘭承做住宅按揭，亦替非洲的發電廠建造項目提供融資。在高峰時期，通用金融佔GE整體盈利超過一半。GE亦透過通用金融運用財技，粉飾業績，令華爾街滿意表現。

不過，成也通用金融，敗也通用金融。2008年金融海嘯席捲全球，金融業務反成為了GE負累，其依賴融資市場的經營模式因信貸緊縮而受到嚴峻挑戰，2009年股價跌至6.66美元的低位(2000年初股份未1拆3時超過150美元)，一度尋求股神巴菲特打救，緊急注資30億美元。

元氣大傷的GE因市場擔心金融業務對其資產負債表構成風險，自2015年起陸續將大部分金融業務拆骨出售，其中信用卡業務分拆為Synchrony Financial。縱使通用金融業務大幅收縮後，獲監管機構剔出「系統性重要金融機構」(Sifi)之列，但通用金融的風險憂慮揮之不去。事實上，GE過去長期享有最高的信貸評級，但現時只較垃圾級別高數級，最大原因是受到通用金融的拖累，去年第四季仍需注資20億美元。

截至去年底止，GE負債約750億美元，當中通用金融佔逾500億美元。當出售Gecas交易完成後，GE負債將減少300億美元，使自2018年以來削減的債務將達800億美元。由於Gecas佔通用金融去年收入72.5億美元一半以上，出售後規模大幅收縮，僅剩一些設備租賃及餘下保險業務，故未來業績報告中，將停止以通用金融列作獨立的業務，可謂名實皆亡。

GE行政總裁卡普爾稱，上述交易使GE變為更專注、精簡和強大的企業，重新回到發電渦輪、飛機引擎及醫療設備的生產商。他亦提到，GE之前已集中去槓桿化及加強業務，如今這宗交易將使其接近成為一家充足資本的公司，日後考慮增加派息將是選項之一。兩年前，GE把每季派息降至象徵性一美仙。然而，有批評者指，在疫情依然打擊全球航空業期間出售飛機租賃業務，時機未必太合適。卡普爾為此辯護，稱有關業務與AerCap合併後仍佔新公司重大股權。根據協議，GE將獲240億美元現金及合併後新公司46%股權，約值60億美元。

持有GE約1%股份的Pzena投資管理合夥人Daniel Babkes指出，對大部分GE投資者來說，通用金融是風險多過是自由現金流的來源，認為GE甩掉這個大包袱，未來專注工業業務，是明智的策略行動。

【AerCap與Gecas合併重塑航租版圖】

全球航空業開始從疫情中復甦過來之際，AerCap與通用電氣(GE)旗下Gecas合併後，新公司旗下擁有及管理的機隊數目達2,000架，重塑全球航空租賃業版圖。

飛機租賃概念源於1970年代，為財力不夠雄厚的航空公司而設，飛機租賃公司亦可透過大量訂購飛機壓低成本。飛機租賃公司通常購入最受歡迎的飛機型號，內陸或短途機以空中巴士A320neo及波音737 Max為主，寬體客機則集中用於國際航線的空中巴士A320及波音787夢幻客機。倘某一客戶飛機需求下降，可容易把飛機轉租其他客戶。

目前飛機租賃在航空業十分普遍，大型航空公司包括美國達美航空、Jetblue及西南航空，均把訂購的飛機先賣給飛機租賃公司，然後租回以減輕財務負擔。大型飛機租賃公司Air Lease行政總裁John Plueger表示，若沒有飛機租賃行業，相信現時航空業狀況更差。

AerCap過去亦有大型併購經驗，2014年斥資約76億美元收購美國國際集團(AIG)旗下的ILFC。截至去年底為止，Gecas資產值達359億美元。

投行富瑞指出，AerCap與Gecas合併後將佔全球機隊約7%及飛機訂單4%。有分析認為，新公司在爭取客戶上，對波音公司和空中巴士兩大飛機製造商構成壓力。

此外，今次交易亦可能掀起飛機租賃業新一輪併購潮。據悉，Flying Leasing正尋求賣盤，而市場揣測另一整合目標可能是由中國海航集團持有的Avolon。負責航空融資的律師公會K&L合夥人Philip Perrotta相信，資金缺乏投資機會下，可能吸引一些非傳統買家如多元化金融投資者、退休基金及亞太區企業，涉足飛機租賃業務。

【股份擬8合1減流通量】

通用電氣(GE)最近除宣布出售資產減債外，亦計劃將股份合併，這在大型企業中十分罕見。根據建議，GE每8股將合併為1股，倘投資者現時持有8,000股GE，每股14美元，假設股價不變，日後將持有1,000股GE，每股價值將為112美元，季度每股派息亦會按比例調整，有關議案將於5月4日股東大會尋求投資者批准。

GE股價由去年10月的7美元升至最近約12.5美元，但仍遠低於歷史高位，5年前其股價約30美元。GE稱董事局建議減少流通股數，是希望與市場上同類型及市值相若的股份看齊。GE現時發行股數達88億股，市值約1,230億美元，反觀，競爭對手Honeywell發行股數只有7億股，市值1,440億美元。

即使合併股份理論上不會改變公司的價值，但實際上亦有好處，因大價股往往給投資者較安全的印象，在市場上投資者信心至為關鍵。另外，部分機構投資者亦不許買入股價低過某一水平的股份，而納斯達克要求掛牌的股份價格高於一美元。不過，合併股份也有缺點，就是可能顯示管理層及董事局估計公司的業績或股價難望見重大起色，而且這是一些企業陷入困境時的慣常做法，以花旗集團為例，該行在2011年金融海嘯後便進行股份10合1。

【任內無「瘦身」 前舵手認錯】

有近130年歷史的通用電氣(GE)曾是全球市值最大企業，2000年高峰時達6,000億美元，多年發明的產品象徵着美國超級大國地位。但廿年過去，GE目前市值比當年縮水近5,000億美元，不少經營多年的業務包括家電、照明設備及鐵路車輛製造先後遭賣走，全球員工數目減少一半，昔日工業王國沒落，矛頭紛紛指向前任舵手伊梅爾特(Jeff Immelt)。

伊梅爾特從眾多競爭對手中脫穎而出，接替被譽為20世紀最出色的企業管理人韋爾奇(Jack Welch)，出任GE行政總裁，可惜他生不逢時，於2001年9月10日，即「911」恐襲前一天履新，翌日世界從此不一樣。他最近在訪問中提到，掌舵17年期間「幾乎每天都面對壞消息」。

伊梅爾特最近在回憶錄中承認曾經犯錯，但亦不忘為自己辯護，稱在接棒時GE已問題多多，這與外界的印象有很大落差，他指出當時公司估值過高、公司退休基金的高回報谷大盈利，而業績太過依賴通用金融，並拿走原本用來支持工業部門投資和創新的資金。

雖然他清楚了解通用金融的問題所在，但一直沒有合適時機作出糾正，因當年它是增長的「唯一引擎」，增速是公司整體業務近一倍。他形容沒有盡快收縮通用金融業務是其任內的最大錯誤，當年打算工業和金融業務雙線發展，但2008年金融海嘯來襲，這個決定證明並非明智。

伊梅爾特另一廣被批評的是2015年斥資100億美元收購法國阿爾斯通的電力設備業務，除了出價過高外，時機亦不恰當，因為當時再生能源正冒起，傳統火力發電設備市場已開始走下坡。

此外，GE在2016至2017年間，花費逾240億美元回購股份，但股價卻愈跌愈殘，市值在2017年至2018年期間蒸發2,000億美元。