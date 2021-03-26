東方日報B1：美玩大金融戰　血洗中概股

美國前總統特朗普去年12月簽署了法案，要求在美國交易所掛牌的外國企業，在監管要求上與美國公司看齊，否則會被除牌。雖然法案未點名哪國，但明顯是針對中國企業。美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)多年前已表示，中方曾以國家機密為由，一直拒絕交出審計底稿供其審查。直到去年4月，有「中國星巴克」之稱、在納斯達克交易所掛牌的瑞幸咖啡財務造假曝光，除引起市場廣泛關注外，亦成為美國收緊中概股監管的契機。

除有關審計底稿的規定被收緊外，SEC在聲明中也提到，上市企業須披露外國政府組織持有的股權比例、財務權益等；在董事會當中，與中國政府有關的成員；在公司的章程等文件中，是否包括中國政黨的黨章等。根據法案內容，若外國公司連續3年未能通過PCAOB的審計，將會面臨退市。

消息出台後，在美上市的中概股幾乎全線捱沽，百度及旗下串流影視平台愛奇藝旋即成為拋售目標。百度股價於周三美股狂跌8.55%後，周四暴插至僅226.6元報收，距離招股價一成，意味抽中該股的投資者若持貨至今，每手帳面勁蝕1,270元，還未計認購使費，旗下只在美股掛牌的愛奇藝周三直插式狠瀉19.85%，跌幅更驚人。

其他在美上市中概股也未能幸免，騰訊音樂周三暴跌27.08%；唯品會瀉21.43%。3大中資電動車股同樣急瀉，小鵬汽車挫15.08%；理想汽車冧13.2%；蔚來跌10.25%。

除可增加用戶黏性外，亦可透過廣告、電商等模式，有效地把微信的大量用戶變現轉化為收入。該行維持騰訊「跑贏大市」評級，目標價743元，意味有約22%上漲空間。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，科網股近期不斷傳來壞消息，包括中美政策風險、美國債息波動等，認為只要壞消息仍在，投資最好避開此類股份。若有適合機會，也只可短線炒作博即日反彈，不建議此時撈底作中長線部署。