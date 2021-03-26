道指收漲199點　百度逆市下瀉14%

美國股市周四(25日)收復早段跌勢，3大指數收市做好。道指早段最多曾跌348點，至中段開始回升，收報32,619點，升199點或0.62%；標指收報3,909點，升20點或0.52%；納指收報12,977點，升15點或0.12%。

聯儲局主席鮑威爾周四接受外媒訪問時提到，經濟復甦速度較預期快，可容許當局於某個時間減少對經濟的支持，但過程將非常循序漸進，及高度透明，言論引起市場對聯儲局收水的揣測。

另一方面，投資者對經濟活動重新開放的憧憬刺激美股至中段反彈。美國總統拜登周四在召開首個白宮記者會，指目標在上任後100日內，在全美推行2億劑新冠肺炎疫苗接種。截至上周五(19日)，即拜登上任後第59日，美國已經完成了1億劑疫苗接種，實現了拜登早前定下的目標。

航空及旅遊股周四受帶動做好，美國航空及聯合航空股價全日均升逾4%；挪威郵輪、嘉年華遊輪分別收漲2.88%和4.02%。

美國證交會(SEC)宣布執行《外國控股公司責任法》，要求外國公司須符合美國的統一審計標準，此舉被視為針對中國企業的監管行動，市場憂慮許多中概股恐面臨退市壓力。中概股周四未完全止瀉，騰訊音樂全日再跌12.17%，收報20.36美元；百度重挫14.47%，收報204.57美元。

大型科技股個別發展，亞馬遜收跌1.32%；蘋果公司全日升0.42%；Netflix全日下挫3.45%，收報502.86美元。

數據方面，美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計，按季增長向上修訂為4.3%，高於初步估計和市場預期的4.1%，相比去年第3季的增長33.4%則放緩。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數減少9.7萬人，至68.4萬人，為近1年來最少，並少過市場預期的73萬人；前周止持續申領人數減少26.4萬人，至387萬人，少過市場預期的404.3萬人，反映疫苗接種推展及限制措施放鬆下，就業市場見改善。