致富：投保之後多面睇　終止保單要三思

致富財富管理部總經理張德明表示，當客戶成功投保，由保單發出日起計有21日的冷靜期。若客戶發現保單內容與原先預期不符，可在不涉及外匯兌換率上退回整筆已繳交的保費並終止保單，不用繳付其他費用。

惟當保單過了冷靜期，客戶一旦要結束，未必可全數取回已繳保費。張氏指，保險銷售文件和保險計劃書已列明不同時期終止保單可取回的現金價值，但提醒大家，若突然需要一筆資金，不一定要終止保單。

例如客戶已長時間持有一份保單，保單累積了一定的現金價值，可以向保險公司申請保單貸款或提取部分現金價值，以應付短期流動需要，來代替終止保單。原因是保單終止後，相關保障會一併消失，即使日後手頭資金變得鬆動欲重新投保，屆時不但保費會因年歲上升而增加，亦可能因身體狀況已有轉變，保險能夠購買的保障範圍和條款亦會有所改變。

他續指，若然中途終止保險的理由是認為保障額不足，投保人可選擇額外買一份新保單。如果是因為保險公司服務欠佳而希望轉保，客戶亦可先與持牌業務代表會面，然後再作決定，以免轉保途中出現阻礙，導致得不償失。