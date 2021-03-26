石醴泉：印度債務問題拖經濟後腿

現今世界經濟互相關連，只了解內地情況已不足夠，也需明白其他市場才可做到知己知彼、百戰百勝。很多新興市場遇到的問題都是大同小異，參考別國的經驗也能擴闊自己的眼界，增加對環球經濟發展的了解。本地大眾投資者對香港和內地的了解比較多，較少人會留意印度，所以想跟大家分享一下當地最新情況。

在過去數年，印度官方公布的國內生產總值(GDP)增長率，由2016至2017年的8.3%，下降到2019至2020年度的4.2%。要了解經濟增長下滑的原因，一定要從2008年金融海嘯談起，當時印度央行因擔心國內資金流動性受影響，批准銀行用較寬鬆的態度來借出貸款和對待資產質素，這政策導致了國營銀行在2009至2012年間批出大量企業貸款。

寬鬆的借貸行為大多會以壞帳收場，印度也沒有例外。當央行在2013年開始再次收緊銀行資產質素定義要求後，壞帳在整體借貸中的比例，便由2008年的2%增到2018年的10%，有些銀行比例更超過20%。除了要應付壞帳的影響外，印度銀行為了達到《巴塞爾協定三》(Basel 3)對銀行資本的額外要求，惟有減少貸款，所以進一步對經濟增長構成壓力。

在今次壞帳風潮中，私營和外國銀行因借貸管理比較謹慎，暫時沒有受到多大影響。不過，因印度國營銀行佔整體貸款近70%，所以國營銀行出事，也代表了整個經濟出現問題。

除了銀行壞帳問題外，在2018年下半年的Infrastructure Leasing and Financial Services(IL&FS)債務違約事件，也使印度未來基建發展蒙上陰影。IL&FS雖然不是銀行，不能接受大眾存款，卻能發債籌款，再把資金貸與基建發展，有點類似「影子銀行」。其股東包括印度央行、印度國家銀行、國營印度人壽保險公司、日本Orix集團等，很難想像有此等股東做後盾的公司都會出現債務違約事件。其實IL&FS問題正反映印度基建遇到的阻礙，包括收地困難、政府官僚等，導致基建發展時間和成本遠超預計。公司所發債券雖為短期，但基建發展為長期，長短錯配，最後導致資金短缺，債務違約。在今次事件後，估計在短時間內難以再次找到私營或海外資金投資於印度基建。

印度一直以來都希望在「中國加一」的政策中得益。「中國加一」代表跨國企業希望把工廠在中國以外多加一個地點來分散風險，而印度希望能成為「加一」。不過，要成為「加一」，印度政府需要做的工作非常多，包括先要解決銀行壞帳問題和繼續改善基礎設施建設等。

在最近的財政預算草案中，政府宣布會成立「壞帳銀行」來收購銀行壞帳，以及把部分國營銀行私有化來增加效率。但要在印度推行政府政策，難度比中國內地來得高。部分國營銀行員工知道私有化計劃後，在3月中旬策動了罷工行動來反對，擔心一旦落實，會工作不保。從這件事也反映出為甚麼印度基建會難以推展。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)