道指升199點　紐油挫逾4%

●美匯指數升至92.84；港匯見7.7688；離岸人民幣(CNH)報6.5477；美元兌日圓處109.22；歐元報1.1775；英鎊漲至1.3747。金價每安士企1,727美元。布油跌至61.81美元，紐油報58.89美元。道指期貨上升。

-中概股未完全止瀉，騰訊音樂全日再跌12.17%，收報20.36美元；百度重挫14.47%，收報204.57美元。

●美國聯儲局表示，在6月份的壓力測試之後，將解除大部分銀行的派息和股票回購限制。

●美國汽車製造商福特汽車表示，由於全球晶片短缺，該公司旗下位於美國密蘇里州堪薩斯城和密歇根州迪爾伯恩的工廠將暫停生產。

●美國總統拜登表示，已經制定一項分為3部分的計劃，以針對如何有效地應對中國問題。

●美國去年第4季國內生產總值(GDP)以年率計，按季增長向上修訂為4.3%，高於初步估計和市場預期的4.1%，相比去年第3季的增長33.4%則放緩。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少9.7萬人，至68.4萬人，為近1年來最少，並少過市場預期的73萬人。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27,868點，跌31點或0.11%。

●即月恒生指數夜期收報27,960點，升104點，高水60點，成交24,348張。

●紐約5月期油收報每桶58.56美元，跌2.62美元或4.28%；布蘭特5月期油收報每桶61.95美元，跌2.46美元或3.82%。

●紐約4月期金收報每安士1,725.1美元，跌0.5%。

●美圖去年虧損4,097萬元，按年大幅收窄近9成。公司指已經於2019年終止其智能手機業務。