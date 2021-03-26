麥嘉嘉：綠色債券基金值得憧憬

市場似乎已達成共識，美國10年期債券孳息率最少會升至兩厘，料對風險資產構成影響，美國債息大幅波動並向上，成為股市回調和美匯變強的藉口。美國債息抽升，個別新興市場央行又突然加息收緊銀根之際，中國人民銀行行長易綱表示，在支援實體經濟上「有較大的貨幣政策調控空間」，更形容「在提供流動性和合適的利率水準方面具有空間」。

內地當前廣義貨幣(M2)按年增速在約10%，與名義國內生產總值(GDP)增速基本匹配，易綱表示，貨幣政策要在支援經濟增長與防範風險之間取得平衡，現時中國宏觀槓桿率基本保持穩定，為經濟主體提供正向激勵的同時，須抑制金融風險的滋生和累積，未來會繼續實施穩健的貨幣政策，支持穩企業、保就業，持續打好防範及化解重大金融風險的攻堅戰，進一步深化金融改革開放。在全球疫情未受控、主要央行仍實施量化寬鬆之下，內地貨幣政策以「穩」為主基調。

易綱透露，人行即將完成修訂《綠色債券支援專案目錄》，刪除化石能源相關內容，同時中方正與歐洲共同推動綠色分類標準的國際趨同，爭取年內出台一套共同的分類標準。人行已指導試點金融機構測算專案的碳排放量，評估專案的氣候、環境風險，按季評價銀行綠色信貸情況，正在研究評價金融機構開展綠色信貸、綠色債券等的業績。

中國為達致二氧化碳排放於2030年達頂峰，爭取2060年實現碳中和的目標。據測算，2050年中國二氧化碳排放量將降低至30億噸以下，較目前水平減少約70%。非石化能源佔一次能源消費量佔比也將提升到75%，為此電力行業將深度脫碳，再生能源發電將成為主流。據測算，未來30年風電發電量複合增速有望達到8.7%，光伏的複合增速為12.2%。與此對應的未來10年累計新增裝機瓦數需達到6.45億千瓦及11億千瓦，複合增速為14%及19%。

綠色金融乃大勢所趨。過去5年，全球環境、社會及管治(ESG)主題相關專項基金資產管理規模成長7倍。市場大幅波動，廣泛的ESG指數具有相當強的韌性，MSCI世界ESG領導者指數年內回報為約4.8%，優於MSCI世界指數同期的約4.6%。其中，亞洲市場的ESG投資趨勢持續，近年流入綠色債券的資金愈來愈多，雖然零售投資者較難直接投資綠色債券，但可考慮投資綠色債券基金及相關ESG基金。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人)