溫灼培：英鎊成強弩之末　兌美元難越1.4關

自去年聖誕節前夕，歐盟與英國達成脫歐協議後，英鎊匯價做好，兌美元或歐元均呈現顯著升幅。期間，當然也有其他因素給予英鎊支持，例如英國接種疫苗的進度較其他歐美國家快，有助當地經濟復甦較其他經濟體要早，及英倫銀行拒絕實行負息也支撐了英鎊等。

不過，最近英鎊的上升似已告一段落，圖表上，1.4美元關更似已成為了英鎊的龐大上升阻力。為何過去一直支持着英鎊的利好因素開始失效？

筆者認為，歐盟的確給予英國一個相當好的脫歐協議，因為大部分英國貨均能以零關稅重返歐盟。不過，與此同時，從去年聖誕節至上周高位，英鎊兌歐元的累積升幅已有約6%，料有關利好因素或被充分反映，加上近期因美債息升使美元偏強，使英鎊兌美元的調整便更見顯著。

英國疫苗接種進度雖較其他國家快，但歐洲大陸的疫情一直未得到控制。以英國與歐盟的緊密關系，歐盟疫情一日未解決，相信英國也難重開關卡，所以即使當地疫情解決，也難言經濟可全面回復。

更甚者，消息指歐盟於本周召開峰會，商討禁止從歐盟生產的疫苗送回英國，以保障歐盟國家供應。若禁令通過，或會打亂英國的疫苗接種計劃。

最後要留意的是，現在距離蘇格蘭5月6日的議會選舉愈來愈近，如果蘇格蘭民族黨勝出，隨時會提出脫英公投。故此，技術上1.4美元相信是英鎊的龐大阻力，初步支持料1.36美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培