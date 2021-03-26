差估署報告：去年底整體寫字樓空置率升至11.5%

差餉物業估價署公布《香港物業報告2021》初步統計數字。其中私人寫字樓於2020年的落成量收縮至6.9萬平方米。甲級寫字樓的落成量為4.6萬平方米，分佈在荃灣、西貢及油尖旺區。乙級寫字樓的落成量為2.3萬平方米，主要來自沙田。丙級寫字樓僅有少量落成量，全部來自灣仔。

年內，寫字樓的整體使用量下跌至負28.6萬平方米。當中甲、乙、丙級寫字樓分別錄得負18.9萬平方米、負5.7萬平方米及負4萬平方米。年底整體空置量上升至11.5%，相當於143.4萬平方米。甲、乙及丙級寫字樓的空置率分別升至11.8%、11.9%及9.4%。尖沙咀、上環和灣仔/銅鑼灣分區的甲級寫字樓均錄得雙位數字的空置率。

預計2021年的落成量為7.1萬平方米，與2020年相若，但在2022年將反彈至27.5萬平方米。2021年甲級寫字樓的落成量將有4.5萬平方米，主要來自深水埗，佔預計供應量的75%。2022年甲級寫字樓落成量將有18.5萬平方米，觀塘及東區合共提供69%。乙級寫字樓於2021年的落成 量將有2.1萬平方米，但在2022年將飆升至9萬平方米。丙級寫字樓的落成量於2021年將增至5,000平方米，但2022年將只有少量落成。

寫字樓售價在年內每月均經歷大幅波動，而以2019年第四季與2020年第四季相比急挫5.9%作結。中美緊張關係和嚴峻疫情均令環球經濟狀況轉差，並壓抑本地寫字樓市況。以2019年第四季與2020年第四季相比，甲、乙、丙級寫字樓售價跌幅幅分別為12.2%、9.6%及6.1%。同期，整體寫字樓租金亦下跌10%，甲、乙、丙級寫字樓租金分別錄得11.4%、8.5%及6%的跌幅。