普利茲獎得主：中國製造2025是中美競賽　美國一定要贏…

美國普利茲獎得主Thomas Friedman表示，美國真正需要聚焦取勝的競賽，不是2022年北京奧運，而是中國製造2025。在這場競賽中，美國一定要贏！

外媒引述他指出，中國這項現代化中國製造基地的10年計劃，透過大規模投入政府資源，以期在21世紀10大關鍵高科技產業上取得主導地位，並正面迎擊美國。這些產業包括人工智慧、電動車和其他新能源汽車、5G通訊、機器人技術、新農業技術；太空和海洋工程、合成材料以及生物醫學。

數周前中國公布其第14個5年規劃（期限至2025），基本上中國將政府資源加倍投資於「驅動創新發展」，對美國發出的訊息是，中國將以其人之道道還治其人之身，中國絕對不再依賴你的高科技產品。

他給中國的建議是，小心一點，中國的一些外交官員出言太過傲慢，正如箴言提到：「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前」。他又提到，上周中美高層會面，中國官員明確表現他們不再害怕美國的批評，因為他們不像過去那樣尊重美國。他提醒，美國仍在許多領域取得領先。

他對美國的建言是「我們必須回歸，並加倍使用我們的成功方程式」；亦即教育美國的勞動力、建設世界上最好的港口、公路和電信基礎設施、吸引全球最具活力和高智商移民、制定最佳監管法規，在激勵冒險精神同時也遏制罔顧後果的行為，以及穩健增加政府贊助的研究，以突破科學極限，使企業家能夠將最有前途的新想法轉化為初創企業。