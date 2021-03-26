拜登公開表白：不會讓中國超越美國　講話重點睇…

美國總統拜登在當地時間周四(25日)舉行上任以來首度記者會，承諾要在創新和基礎設施上投入比中國更多的資金，以免中國取代美國成為世界上最強大的國家。到底拜登講咗啲咩，以下是重點睇！

● 關於中國

拜登誓言要加大投資，確保美國在世界最大的兩個經濟體之間的競爭中獲勝。他指出，中國有一個總體目標，就是成為世界領先國家，世界上最富有的國家，世界上最強大的國家。但他強調，在他的任期內，這不會發生，因為美國將繼續增長。

他表示，他在前總統奧巴馬政府擔任副總統時與中國領導人相處過很多時間，又說這位領導人認為民主沒有未來，但他是一個非常非常聰明的人。他表示，已向中國領導人明確表示，美國不尋求對抗，但將堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則。

● 關於台灣

他表示，會讓中國為遵守規則負起責任，不論是有關南海或者東海，或者他們已就台灣達成的協議，或是其他整個方面。他又重申，美國重視人權，將繼續與盟國一道採取行動。

● 關於連任

對不少評論認為，78歲的拜登不大可能再連任總統。他肯定地表示，期望競選連任，並指繼續讓賀錦麗做競選拍檔，但這始終是三年半後的事，目前還沒有做出最終決定。

● 關於北韓

關於北韓近日發射導彈一事，拜登指如果北韓選擇升高對立，美國將做出相應回應。又指他打算與北韓開展某種形式的外交，但條件必須是最終實現無核化。

● 談經濟和基礎建設

他表示，最近通過的1.9萬億美元疫情紓困計劃所賜，美國人開始見到經濟重現布望，前景一片光明，如今大多數分析師預計今年經濟會強勁反彈，增幅會超過6%。他的目標是讓美國在研發方面的投資從目前相當於國內生產總值(GDP)的約0.7%，回到1960年代更接近2%的水平。事實上，未來取決於誰能夠掌握未來，因為未來關乎技術、量子計算，以及包括醫學領域在內的一系列領域。