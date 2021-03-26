【高盛推介】阿里受壓回調至本年低位 獲資金注意
2021年03月26日 11:13
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：大市周五(26日)早段反彈，惟周四(25日)跌約3.9%的阿里巴巴未有跟隨，低開約1.4%後跌幅擴大，低見214港元，繼周四再創年初至今新低。
有報道指，阿里確認已提交了淘寶特價版小程序的申請，並正等待審批結果，副總裁汪海表示期待和騰訊的合作。
觀察個股輪證資金流向，可見過去兩個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約890萬元。牛熊證方面，則見周四資金沽出貼牛及轉倉至200至205元收回區域的產品，從而減低收回風險。而熊證則見資金沽出較遠收回價的產品獲利，及有部分轉倉至240元以下收回價的貼熊。
與周四情況相若，由於阿里周五早段逆市下跌，並再創本年初至今新低，使早前獲市場留意的產品，例如認購證已變得價外，不適合現況部署。因此投資者宜重新審視產品條款，建議選擇貼價產品以控制風險。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的阿里購證(28396)，行使價232.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。
高槓桿選擇可留意年期約3個月的阿里購證(22449)，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.9倍，高槓桿。
牛證方面可留意阿里牛證(55315)，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月，屬貼價的阿里沽證(20177)，行使價199.9元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。
熊證方面可留意阿里熊證(66629)，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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