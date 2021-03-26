【高盛推介】阿里受壓回調至本年低位　獲資金注意

高盛(亞洲)有限責任公司：大市周五(26日)早段反彈，惟周四(25日)跌約3.9%的阿里巴巴未有跟隨，低開約1.4%後跌幅擴大，低見214港元，繼周四再創年初至今新低。

有報道指，阿里確認已提交了淘寶特價版小程序的申請，並正等待審批結果，副總裁汪海表示期待和騰訊的合作。

觀察個股輪證資金流向，可見過去兩個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約890萬元。牛熊證方面，則見周四資金沽出貼牛及轉倉至200至205元收回區域的產品，從而減低收回風險。而熊證則見資金沽出較遠收回價的產品獲利，及有部分轉倉至240元以下收回價的貼熊。

與周四情況相若，由於阿里周五早段逆市下跌，並再創本年初至今新低，使早前獲市場留意的產品，例如認購證已變得價外，不適合現況部署。因此投資者宜重新審視產品條款，建議選擇貼價產品以控制風險。

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