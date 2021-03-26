【瑞通推介】恒指重上兩萬八　留熊證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬經濟重啟，道指隔晚收報32,619點，升199點或0.6%。

恒指周四(25日)挫逾400點後獲承接，全日跌18點，收報27,899點，連跌5日，累跌逾1,500點或5.1%。周五(26日)早段曾回升近300點，重上28,200點，其後升幅稍收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,700萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

美團周五公布去年業績，券商預期去年經調整溢利按年下跌52.7%至增加35.5%，並關注美團拓展社區電商的投入及中長期策略等。另外，發改委等多部門印發《加快培育新型消費實施方案》，當中提出引導外賣平台優化抽成佣金等費用，持續推動整治線上平台壟斷。美團周四最多挫近6%，低見274.6元創今年新低，收跌1.58%於287.4元，錄五連跌。周五早段觸及299元，升逾3%，其後於290元附近上落。周四分別有逾470萬元和約490萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米績後周四股價受壓，曾瀉8.8%至22.8元，收市仍挫4.4%，報23.9元，為表現最差藍籌，但錄2.3億元北水淨買入。小米周五早段反彈逾7%，逼近10天線(約25.7元)見阻力，升勢回順，於20天線(約24.7元)附近上落。輪證資金流方面，周四有逾890萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流出。

中國海洋石油去年錄純利249.56億元人民幣，按年跌59%，收入按年跌逾33%至1,553.72億元人民幣。集團計劃2025年將天然氣產量佔比提升至30%。中海油周四微跌0.37%，收8.08元，連續8個交易日向下，周五早段靠穩，重返8.1元以上爭持。周四有逾470萬元淨流入其好倉，同日淡倉則有約20萬元淨流出。

以50.7億元收購東亞人壽的友邦保險，周四曾逆市升逾4%，高見96.75元，收市維持2.86%升幅，報95.4元，重越100天線，並結束4日跌勢。周五早段靠穩，曾重上96元。周四有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近20萬元淨流入。

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