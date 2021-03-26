李偉傑：美的置業增長勢頭擴大　可作長線部署

集團的收入、利潤、負債實現均衡發展，各項財務指標持續改善。2020年會計收入約525億元，按年增長28%；核心淨利潤48億元，按年增長15%，淨負債率大幅下降至79.2%，實現連續4年下降；期末現金總量約為268億元，銀行授信額度達1,355億元，現金充裕；低成本融資優勢凸顯，新增有息負債融資成本降至4.91%，單筆融資利率低至3.98%，顯出規模穩健增長。

住宅開發方面，美的置業提高城市產能，構建「根據地+衛星城」布局模式，做實城市深耕。圍繞大灣區、長三角等價值高地及其產業腹地，選定約40個優勢城市，錨定細分市場，打造百億級城市根據地。於2020年12月31日，土儲總建築面積6347萬平方米，權益建築面積4,289萬平方米；集團土地儲備的總建築面積達5,398萬平方米，涉及63個城市的321個物業開發項目，其中通過合營企業及聯營公司參與的項目有89個，為集團奠下穩固的基礎。

大服務方面，美的置業堅定執行「1+N」戰略，不斷提升服務品質；同時圍繞延伸服務鏈條和擴大服務邊界進行拓展，做強前介、代建等售前服務，做深案場、尾盤經紀等銷售服務，做大金融、租售、傳媒、社區養老等社區衍生服務，拓展產業園、康養文旅、城市公建等新業態服務。

美的置業成立數碼科技公司，積極培育「第二跑道」，以科技創新加持產業鏈垂直整合。瞄準房地產行業新競爭環境下的升級趨勢，用科技創新加速產業鏈垂直整合，將智能化產業和建築工業化定位爲行業「第二跑道」，通過產業鏈數碼化建設及開發軟件服務平台，爲客戶提供領先的整體解决方案，開拓、建立市場生態，通過向第三方輸出產品與服務創造價值。

中國進入復甦中後期，宏觀政策回歸穩健中性，國家統計局公布，首兩個月商品房銷售額1.92萬億元，按年增長1.33倍，比2019年首兩個月份增長49.6%，兩年平均增長22.3%，行情回暖。美的置業關注經營質量、產品質量、財務質量等核心競爭能力，做好價值鏈重塑，設置住宅開發、大服務、產業發展和商業營運4大戰略航道，構建戰略組合競爭能力，前景值得憧憬。

以每股盈利3.52港元計算，現時市盈率約3.8倍，估值相當吸引，可以在15.5港元附近開始吸納，作長線部署，初步目標看收復3月24日下跌裂口底部17.5元水平，但假若跌穿去年3月低位14.3元需要先行止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)