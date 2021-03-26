馮宏遠：百度或挫至150元 無貨勿沾手
2021年03月26日 11:36
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港股周五(26日)開市向好，重上28,000點關。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示主要是因為股市今個月下跌幅度太大，另一部分為投資者於下周二(30日)期指結算前轉倉。若這兩天反彈過急，下月期指結算後資金會沽出。
不過他認為現階段股市偏淡，未至於有大幅反彈，相信恒指下星期初或能重上28,200點左右，於27,800點有支持位。今個月大市以沽新經濟股、買舊經濟股為主，月尾新經濟股會回穩。
他續指，美國10年期債息不斷上升，除非跌穿1.5厘，否則直至4月份沒有特別原因刺激新經濟股反彈，故現階段不應入市。至於舊經濟股方面，由於歐美疫情反覆，令舊經濟股重回頹勢，他不建議投資者買入周期股，可小注買入銅、鋁相關股份。最近必需品股和食品股如蒙牛乳業(02319)及康師傅(00322)還可以留意，不過可待回落再買入。
另外，他亦看好內地燃氣股，如中國燃氣(00384)，因其業務穩定，而且即使石油氣價上升，國內政策可轉嫁給消費者。不過他補充，投資者可待復活假期後再作以上部署。
百度集團(09888)上市4日股價下跌超過兩成，他表示一般第二上市公司的美股ADR已在赴港上市前炒高，在港股定價後便會下跌。加上百度為自動車概念的中概股，板塊炒作已是尾聲，相關板塊正在調整中，建議無貨的投資者勿沾手。
他續稱，即使科網板塊調整，理應選擇一些業務前景更明朗的股份。百度最初主打網絡搜尋引擎，最近涉獵自動車業務，市場早前炒作公司與吉利汽車(00175)的合作計劃，惟公司未有透露何時會推出及是否有一定利潤等，業務可持續性未明，炒作過後令美股股價打回原形，港股亦有機會跌至150元至170元。