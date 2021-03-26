馮宏遠：百度或挫至150元 無貨勿沾手

港股周五(26日)開市向好，重上28,000點關。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示主要是因為股市今個月下跌幅度太大，另一部分為投資者於下周二(30日)期指結算前轉倉。若這兩天反彈過急，下月期指結算後資金會沽出。

不過他認為現階段股市偏淡，未至於有大幅反彈，相信恒指下星期初或能重上28,200點左右，於27,800點有支持位。今個月大市以沽新經濟股、買舊經濟股為主，月尾新經濟股會回穩。