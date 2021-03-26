合景泰富：三道紅線今年底可全線達標

問到內地部分城市實施「集中供地」政策的影響，主席孔健岷表示，公司現金充裕，加上有舊改項目的支撐，拿地方面較為從容。他未透露今年買地預算，但指適合公司發展、利潤可觀都會考慮，布局主要集中長三角及珠三角，加大成都、重慶、武漢等大中西部的比重。

他指，酒店業務收入首季有明顯回升，因為疫情得到有效控制及遊客大幅增長，業務已接近回到2019年水平，預計今年收入比去年會有明顯反彈，但能否回到2019年水平，仍要視乎第2季表現。

而派息比率往後能否維持於45%，孔指公司派息決定一向謹慎，雖然希望維持較高的派息率，但取決於市況、業績及經營情況。至於今年會否有回購計劃，孔僅稱，會因應資本市場的變化，做出最有利的回應。

去年躋身千億元房企的合景泰富，今年把銷售目標定於1240億元，較去年銷售額1,036.1億元調升約兩成。

地產業務首席執行官蔡風佳表示，集團正在推進城市更新項目有34個，可售面積2,200萬平方米，可售貨值6,500億元，預計今年供貨100億元，明年則達200億至250億元，往後會愈來愈多。