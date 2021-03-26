【高盛推介】美團近期獲資金追捧好倉
2021年03月26日 11:51
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：自上周五(19日)起連跌5日，累計跌逾15%的美團，當中周四(25日)曾低見274.6港元，創年初至今低位。周五(26日)早段則高開約0.9%後升幅擴大，高見300元。
美團將於周五公布去年業績，市場預期非國際財務報告準則經調整溢利料介乎22.05億至63.12億元人民幣，按年跌52.7%至升35.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高550元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,500萬及2,150萬元，並見周四流入牛證的資金集中在250至260元收回區域的產品。淡倉方面，則見周四獲資金轉向部署，當中熊證錄得約430萬元資金流入，並見流入的資金集中在330元以下收回價的貼熊。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿美團購證(26841)，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿6倍，貼價、高槓桿。
並可留意同屬貼價的新上市美團購證(16134)，行使價310.2元，2021年6月28日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、新上市。
牛證方面的近牛選擇可留意美團牛證(63743)，收回價269.99元，行使價266.99元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
遠牛選擇可留意美團牛證(63763)，收回價260.18元，行使價257.18元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬貼價的短期美團沽證(11647)，行使價273.68元，2021年4月28日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、短期。
熊證方面可留意新上市的美團熊證(54119)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，新上市。
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