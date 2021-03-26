【高盛推介】美團近期獲資金追捧好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：自上周五(19日)起連跌5日，累計跌逾15%的美團，當中周四(25日)曾低見274.6港元，創年初至今低位。周五(26日)早段則高開約0.9%後升幅擴大，高見300元。

美團將於周五公布去年業績，市場預期非國際財務報告準則經調整溢利料介乎22.05億至63.12億元人民幣，按年跌52.7%至升35.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高550元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,500萬及2,150萬元，並見周四流入牛證的資金集中在250至260元收回區域的產品。淡倉方面，則見周四獲資金轉向部署，當中熊證錄得約430萬元資金流入，並見流入的資金集中在330元以下收回價的貼熊。

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