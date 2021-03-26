中美科技戰升級　南韓恐受重創

隨着中美衝突蔓延至半導體業，南韓的半導體大廠想要純經商而不談政治將更為困難，若衝突愈演愈烈，南韓難再「左右逢源」，必受傷害。

外電報道，去年疫情下全球興起的在家工作，加上今年經濟逐漸復甦，使消費性電子需求大增，而數據則顯示，三星電子與SK海力士3月晶片出口年增長率達13.6%，料有助南韓第一季寫下2018年以來單季最強增長。

不過，拜登政府將半導體列為國安議題，標誌美國試圖阻止中國半導體發展，加深兩國科技戰競爭的強度，使南韓陷入困窘。南韓約有3成晶片產品出口至中國，並提供美國特殊零件以共同抵禦北韓的核武。

鑑於南韓對中國依賴程度高，南韓很可能成為美國防範中國發展半導體的致命弱點。南韓外交事務與統一委員會亦表示，無論是國安或經濟層面而言，南韓對中國採取激進行動不會有任何好處。有南韓貿易高層表示，南韓為出口為導向經濟體，可能經不起失去美、中兩大市場，最好的情況是美中衝突不會進一步惡化。此外，南韓還須提防北韓的步步進逼，若要讓朝鮮半島實現無核化，便需要中國的支持。

報道引述Institut Montaigne亞洲專家Mathieu Duchatel表示，拜登可能針對特定技術建立小型聯盟，以對中國當局祭出出口管制，而如何應對拜登政府對中國的技術轉讓問題，將是南韓政府目前的關鍵。

半導體產業現今既已成為各國競爭重點，南韓去年撥款19億美元預算致力於加強晶片、面板材料以及半導體設備商的投資。企業方面，三星考慮斥資170億美元於德州設廠，並於中國西安蓋第2間晶圓廠，SK海力士也在去年斥90億美元收購英特爾記憶體業務與中國大連廠。