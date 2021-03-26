北京周邊城市樓價跌負資產湧現　業主以「免費送樓」圖甩身…

內地網絡平台上最近不少北京周邊城市區域打出「免費送樓」，包括河北省三河市、涿州市、固安縣等地，這些樓市熱點區域價格近4年來持續下降，銷量低位徘徊，有的樓源出現「資不抵債」情況，買樓者寧願把樓虧本「送人」也不願繼續償還貸款，於是發布相關訊息，稱接手人只需承擔剩餘貸款即可將物業免費贈送。

內媒報道，河北涿州市從事6年物業中介的鄭丘表示，目前涿州不少房地產已經從2017年3月時的每平方米人民幣2萬多元，下降到人民幣1萬元左右，但市場比較冷清，去年他經手成交的樓源不超過20套，還大多是當地人置換。而乘坐高鐵25分鐘左右可達北京西站的河北高碑店，高鐵附近的樓價由2017年每平方米超過1萬元人民幣下降到目前的6,500元人民幣。

樓價持續下降讓不少內地買樓者感到焦慮。環京(環繞北京的城市)某地的房管部門表示，近2年他們受理的投訴比之前還要增加不少，有的地產項目因降價較多，買樓者經常聯合起來以房屋品質為由要求退樓，甚至出現鬧事的情況。

此外，近期在內地網絡平台，一些自媒體宣稱環京樓市的物業「免費送」，接手者只需繼續幫他們償還貸款。報道引述在北京一家網絡公司工作的馬策，在2017年初於緊鄰北京的河北大廠縣購入一套物業，他看到網絡上類似內容不少，也跟風發了一下要「免費送房」的內容，但他說：「物業目前已經在住，主要是想宣洩一下情緒。」

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，網絡上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款和貸款利息，如果樓價跌幅超過30%，對於所謂的接手者來說，購置新樓的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張指出，除了唐山外，河北各地樓市去年價格都有所下調，北京的住宅市場也在回歸理性，非熱門地段樓市價格在下降，環京樓市受周邊區域影響較大，由於之前價格上漲過快，出現價格下降實屬正常。

報道引述一名中國區域經濟協會負責人認為，環京地區不宜過度發展房地產行業，應鞏固來之不易的調控成果，更加主動承接京津地區的產業轉移，增加就業崗位，用產業的發展帶動樓市的發展。在發展產業過程中，應依據其區位條件、資源稟賦等，合理確定城市功能定位，並依據其功能定位確定土地利用格局乃至供地主導方向，防止無序競爭所引起的重複建設。亦有業界表示，較為冷清的房地產市場和相對嚴格的限購政策，打消了地方政府依靠土地財政「吃飯」的念頭，應更加珍惜自身區位優勢發展相關產業。