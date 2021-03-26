龍湖集團：「集中供地」對優質房企有利

而針對「三道紅線」政策，首席財務官趙軼表示，該政策對行業的影響較深遠，並成為各投資機構和金融機構評估企業狀態的標準，整個行業的發展動能已從槓桿驅動，轉到由能力和運營驅動。他又稱，內地政府對房價的調控已持續3年，相信行業整體毛利率會回歸至20%到至30%，而公司目標為25%至30%。

他解釋，該毛利率水平使去化率更安全，在需求旺盛下，相信項目操盤會更順暢，又認為開發商未來會以運營能力賺取合理毛利，相信此模式會為行業長遠發展提供持續的動力，並非「大開大合」的急升或急跌。

趙又指，集團今年銷售目標為3,100億元人民幣(下同)，增幅15%，全年推盤項目271個，全新項目65個。公司的可售貨源為4,700億元，並會按市場情況保持彈性。當中，約有94%的貨源集中在一、二線城市；28%為全新項目，40%為新一期舊有項目，這兩類有約30%在上半年推出。

趙續稱，中央一直支持物管行業發展，公司會在物管行業理性併購。對於集團物業板塊是否有上市計劃，邵表示，龍湖目前並無分拆上市的計劃。他又提到，集團今年仍會將10%上限的回款額用作發展商業業務，儘管去年疫情初期對商業業務影響較大，但隨客流、銷售及商戶信心回升，今年1至2月有不錯表現，全年有望貢獻85億元收入。