港股結束5連跌 道期升逾百點
2021年03月26日 16:20
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美匯指數報92.82；港匯見7.7688；離岸人民幣(CNH)反覆處6.5457；美元兌日圓為109.39；歐元企1.1778；英鎊報1.3768。金價跌至每安士1,724美元水平。油價反彈2%，布油見63.3美元；紐油重上60美元關。道指期貨升逾100點。
●港股連跌5日後反彈，恒生指數高開144點後續升，曾升515點至28,415點日中高位，全日收升436點或1.5%，報28,336點，主板成交1,389.04億元。「新疆棉」事件繼續發酵，內地體品股李寧、安踏體育及特步國際受捧。https://bit.ly/3w0UOjH
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●下周一(29日)掛牌的新股嗶哩嗶哩(俗稱「B站」)1手中籤率10%，定價808元，暗盤價暫低開6%，報753.5元。
●差估署報告：
-去年底整體寫字樓空置率升至11.5%。
-去年私人零售樓宇租金回落7.4%。
●二手樓價指數創34周新高，按周升1.31%。