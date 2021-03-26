美團去年盈利倍增　預警拓社區電商或令未來數季蝕錢

美團去年第4季度收入379.2億元，淨虧損22.4億元，調整後淨虧損14.4億元。2020年餐飲外賣業務收入增加20.8%至662.65億元，交易金額按年增長24.5%至4,889億元，餐飲外賣交易筆數按年大幅上升，餐飲外賣日均交易筆數按年增長16%至2,770萬筆。到店、酒店及旅遊收入跌4.6%；新業務及其他收入增加33.6%。

董事長王興於業績公告中提到，大額投資對新業務對2020年的整體盈利能力構成影響，但它們同時為消費者、商家及業務合作夥伴創造更多價值，因此美團將仍致力於投資能夠帶來長期增長並為消費者及所有參與者提供更多價值的重大機會，其中一個巨大的機會就是社區電商，將於2021年「配置充裕的資源促進其發展」，不斷提升業務營運效率，加大對新業務的投入可能會對整體財務業績造成重大負面影響，亦可能由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。